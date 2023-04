Bitume anti-bruit et anti-îlot de chaleur à Paris : "le bilan est assez concluant", se réjouit la Ville

Depuis 2018, la mairie de Paris teste "trois formules innovantes" de revêtements routiers. L'expérimentation est menée dans trois portions de route de 250 mètres, rue de Courcelles (8e arrondissement), rue Lecourbe et rue Frémicourt (15e arrondissement).

L'objectif est double : atténuer les nuisances sonores générées par la circulation routière et réduire l'effet d'îlot de chaleur urbaine. "On sait qu'on aura très rapidement 20 jours caniculaires par an à Paris et on sait que le climat de Paris va ressembler à celui d'une ville comme Séville", souligne Dan Lert, adjoint à la maire de Paris en charge de la transition écologique, du plan climat, de l'eau et de l'énergie. "On a intérêt à avoir des revêtements qui emmagasinent moins la chaleur et qui la restituent moins la nuit. C'est un enjeu de santé publique parce que cela a des conséquences sur la qualité du sommeil notamment", poursuit-il.

Un premier bilan "assez concluant"

Ce projet baptisé "Life cool and Low Noise asphalt" est doté d'une enveloppe de 2,3 millions d'euros sur cinq ans. La commission européenne finance 60% de cette somme dans le cadre de son programme Life. Bruitparif, les entreprises Colas et Eurovia sont aussi partenaires.

Cinq ans plus tard, "le bilan est assez concluant", se réjouit Dan Lert. "Concernant, le bruit, nous pouvons constater,

sur l’ensemble des expérimentations que nous avons réalisées, une baisse de trois décibels. Cela correspond à une division par deux du bruit ressenti. Nous notons aussi un gain au niveau thermique : jusqu’à un degré de baisse de température, c’est assez intéressant."

Faut-il recouvrir les pavés ?

Jeanne d'Hauteserre, la maire du 8e arrondissement de Paris assure avoir reçu de nombreux retours positifs des riverains. "Et ils nous demandent de changer les pavés pour ce type de revêtement", ajoute l'édile. Mais elle sait qu'il faudra convaincre l'association du Vieux-Paris qui oeuvre pour la sauvegarde du patrimoine parisien. "On va leur parler, on va leur expliquer que la société a changé, que les mobilités ont changé. A l’époque des pavés, on avait des calèches, des chevaux. Ça ne fait pas le même bruit que maintenant avec toutes les voitures. D'autant plus, qu'il y a beaucoup de circulation dans la 8e arrondissement et malheureusement les automobilistes respectent rarement les 30 km/h. Donc, on espère faire entendre raison à l’association du Vieux Paris pour qu’on puisse petit à petit changer le revêtement pour que nos riverains puissent vivre tranquillement."

Ce revêtement "de demain" a déjà été posé dans 20 autres rues de la capitale

Convaincue, la Ville de Paris a décidé, sans attendre la fin de l'expérimentation européenne, de faire poser cet enrobé "anti-bruit et anti-ilôt de chaleur" dans 20 rues supplémentaires. "Nous avons déployé ce revêtement de demain sur près de 80.000 m2. On espère passer du stade expérimental à un stade de généralisation sur le territoire parisien", précise Dan Lert. Selon l'élu le surcoût "est assez faible, entre 2 et 8%".

Rues où ces nouveaux revêtements ont été posés depuis 2020

Rue Général Bertrand

Carrefour Saint-Jacques/Soufflot

Carrefour Vaugirard/Convention

Rue Estrapade

Rue Lecourbe

Rue de l'Amiral de Coligny

Rue de l'Abbé Groult

Rue Van Gogh

Boulevard de Bercy

Rue de Bercy

Avenue Lowendal

Rue Brancion

Rue Péclet

Rue de la Glacière

Quai André Citroën

Boulevard Raspail

Boulevard Vincent Auriol

Avenue de Suffren

Boulevard Saint-Marcel

Boulevard de Ménilmontant

Rue des Couronnes

L'expérimentation va être prolongée

Néanmoins, la mairie de Paris a décidé de prolonger cette expérimentation cinq ans de plus. "La qualité acoustique du revêtement décline d'année en année. Donc, il faut qu'on fasse une évaluation sur dix ans mais la première année, c'est juste que c'est une baisse jusqu'à trois décibels", explique Dan Lert.

Par ailleurs, cet enrobé est plus clair pour emmagasiner moins de chaleur. "On avait essayé de regarder si le fait d'éclaircir un peu le revêtement avait un avantage. On n'a pas su le mesurer sur nos stations, c'est assez complexe de comparer deux rues, même si elles sont à 200 mètres l'une de l'autre. Donc, on est en train de lancer des tests en laboratoire pour essayer de quantifier ça. Aujourd'hui, on n'a pas encore démontré que le fait de mettre des granulats clairs avait vraiment un avantage important en termes de confort thermique, à la fois pour le piéton et pour les îlots de chaleur", précise Olivier Chrétien de la direction de la transition écologique et du climat à la mairie de Paris.