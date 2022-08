Blablacar : le covoiturage en hausse cet été en Indre-et-Loire

Selon les estimations faites par BlaBlaCar, la célèbre plateforme de covoiturage, les places proposées ont augmenté de 20% cet été par rapport à l'année dernière dans la région Centre-Val-de-Loire. Environ 230 000 places devraient été comptabilisées sur la période estivale (juin/juillet/août) contre 190 000 durant l'été 2021. BlaBlaCar constate même une augmentation de 50 % des réservations depuis la ville de Tours. La hausse des prix du carburant a fortement contribué à cette augmentation ces derniers mois.

Même les seniors s'y mettent!

Sur la principale aire de covoiturage à Tours, au dépose minute près de la gare, rue Edouard Vaillant, les voitures défilent en continu dès 9h le matin. Marine a réussi à trouver un trajet qui peut la mener sur son lieu de vacances à Courtenay, dans le Loiret. "Je trouve ça plus sympa après de voyager avec d'autres personnes pour apprendre à se connaître. Le trajet passe plus vite." Plus de 60 % des utilisateurs de la plateforme ont moins de 30 ans, mais de plus en plus de personnes s'inscrivent, y compris les seniors !

30 à 40 euros en moyenne pour le train

Claude et son mari Dominique accueillent volontiers Marine à leur bord. "On avait encore de la place dans la voiture. On arrange certaines personnes pour qu'elles puissent voyager à moindre coût. Et puis nous, ça nous permet aussi d'être un peu dédommagés", indique Claude. Le couple sexagénaire va rouler jusqu'à Etreval, dans les Vosges, après avoir déposé Marine à Courtenay.

Pour Aline, c'est déjà la fin des vacances. Après quelques jours en Touraine, elle repart à Paris. Entre le train ou l'application Blablacar, elle n'a pas hésité. "On voyage dans une voiture personnelle. On a moins de monde." Pour un aller Tours-Paris en train, il faut compter entre 30 et 40 euros en moyenne. En BlaBlaCar, le voyage est un peu plus long, mais les prix excèdent rarement les 25 euros. Le train reste en général le moyen de transport le plus rapide, et aussi le plus écologique. Mais beaucoup d'utilisateurs apprécient le côté convivial du covoiturage et la variété des offres de trajet.