BlaBlaCar propose sept nouvelles destinations normandes en bus cet été

Parmi les sept nouvelles destinations normandes, on en compte trois manchoises : Saint-Lô, Coutances et Granville

A l'approche de l'été, la société de transport BlaBlaCar a annoncé le lancement de sept nouvelles liaisons vers la Normandie en car cet été. Il s'agit de destinations "très prisées des vacanciers, notamment la côté normande, où _la demande estivale est particulièrement forte_, se verront renforcées de certaines liaisons avec Paris notamment". Sept nouvelles villes sont proposées : Etretat, Le Havre, Deauville, Bayeux, Saint-Lô, Coutances et Granville.

6h50 pour un Paris-Granville

Cette offre débute dès le 1er juillet et doit durer tout l'été, jusqu'à la fin août. Parmi les cibles principales : les voyageurs au budget serré et la clientèle parisienne. "L'offre repose sur _un aller-retour par jour du jeudi au dimanche_, avec un départ de Paris vers 8 heures du matin pour une arrivée dans la Manche en milieu de journée. Pour le trajet retour, départ de la Manche en fin d'après-midi et arrivée vers 22 heures dans la capitale", résume Louis Sachot, directeur du réseau des bus BlaBlaCar.

Louis Sachot, directeur du réseau des bus BlaBlaCar : "C'est une alternative économique, facile d'accès" Copier

Dans un contexte d’inflation générale et de flambée des coûts du carburant, les bus BlaBlaCar représentent une bonne alternative économique, avec un réseau qui offre une large couverture territoriale nationale et internationale - Communiqué de BlaBlaCar

Les véhicules sont équipés de prises USB, de toilettes et de la climatisation. Une offre qui se veut facile d'accès, de dernière minute, desservant les centres-villes et surtout économique. Prenons l'exemple d'un trajet Paris-Granville le 1er juillet, jour du lancement, dans les environs de 8 heures. Il vous en coûtera 15, 99 euros pour 6h50 de car entre la capitale et la Monaco du Nord. Là où sur le rail, la liaison sera à 33, 40 euros pour 3h21 de train (sans carte de réduction).

Mais au-delà des liaisons entre Paris et la Normandie, il s'agit de proposer aux Normands tout le réseau de destinations à travers la France et l'Europe. Ces destinations estivales s'ajoutent à celles qui existent déjà tout au long de l'année : Dieppe, Fécamp, Rouen (Rive-gauche et Zénith), Honfleur, Cabourg, Caen, Avranches et le Mont-Saint-Michel.