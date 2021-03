BlaBlaCar relance ses liaisons en bus à partir du 31 mars, les réservations sont ouvertes

Dès ce lundi 15 mars, les réservations reprennent pour le service de trajet en bus à bas prix de BlaBlaCar. Des voyages sont reprogrammés à partir du 31 mars, après plus de quatre mois d'arrêt.

Après avoir suspendu ses trajets début novembre, BlabBlaCar rouvre aujourd'hui les réservations de billets pour les liaisons en bus (ex-BlaBlaBus) à partir du 31 mars. Le service avait prévenu qu'il comptait revenir au printemps, moment où la demande de voyage est plus forte, notamment du fait des weekends de Pâques et des vacances scolaires.

100 destinations dans un premier temps

Le réseau qui compte 300 destinations va d'abord redéployer ses bus sur les cent lignes les plus empruntées. Les lignes transfrontalières seront relancées au cas par cas, selon la situation sanitaire et réglementaire dans chaque pays. "Nous sommes convaincus que les Français sont impatients de voyager pour se retrouver", indique Blablacar, qui avait connu un important rebond l’été dernier après le premier confinement.

La seule chose qui pourrait se passer qui irait contre cette montée en puissance, ça serait un nouveau confinement. - le directeur général Nicolas Brusson.

En raison de la pandémie, en bus comme en covoiturage, les passagers et le conducteur doivent porter un masque et respecter les gestes barrières. Tous les bus seront équipés de gel hydroalcoolique et désinfectés quotidiennement.