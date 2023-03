Blocage du trafic maritime : les transporteurs corses en colère

Pas de bateaux, pas de remorques, des clients mécontents et des marchandises en perdition sur le continent. Une situation insupportable et des conséquences économiques non négligeables en l'absence d'un service minimum selon José Benzoni, membre du syndicat des transporteurs Corses : « On aurait souhaité qu'il y ait un service minimum. On sait que lorsqu'il y a des grèves de dockers, ce service existe, mais malheureusement, c'est une situation qui s'est dégradée déjà depuis à peu près 4 à 6 semaines. Le fait de rencontrer aujourd'hui un blocus complet sur le port de Marseille nous met dans une situation économique déjà insoutenable. Et puis par-dessus tout elle contraint notre profession à faire rouler nos chauffeurs les jours où ils n'ont pas forcément le droit de rouler. Nous sommes dans une situation qu'on ne peut plus tenir. Nous sommes pénalisés à double titre.

En effet économiquement et puis encore une fois, bien au-delà, de parler des problèmes économiques il y a ce problème humain, nous sommes obligés de convenir avec la plupart de nos salariés de pouvoir travailler d'autres jours de manière à pouvoir transférer le matériel qui est disséminé un peu dans tous les ports de Corse.

Il est certain que dans ces conditions, nous ne pourrons pas continuer. Quid de savoir quelles mesures nous prendrons ? Nous concerterons évidemment l'ensemble des entreprises insulaires corses de marchandises et à partir de là nous envisagerons des actions. »

« L’impression d’être abandonnés par nos élus »

En difficulté économiquement et humainement les transporteurs insulaires se disent également abandonnés par le politique et évoquent des réunions sans solution à la clé. Jacques Bandinelli, membre du syndicat des transporteurs Corses : « Entre le droit de grève et le fait de ne plus avoir aucun navire pendant des jours sur la Corse, je pense qu'il a un juste milieu et aujourd'hui nos élus n'ont pas pris la mesure des difficultés dans lesquelles ils nous mettent pour ne pas avoir tout au moins essayé de négocier avec les marins voire les dockers de manière à ce que nous ayons un vrai service minimum, pas celui qui, occasionnellement, nous est proposé aujourd'hui de 35 ensemble sur les ports principaux et 25 sur les ports secondaires.

Nous avons l'impression d'être abandonnés par nos élus, quand bien même nous avons tous les lundis une réunion avec des représentants de l'Office des transports qui remontent les informations à l'exécutif, mais à mon avis, ces informations ne sont pas suivies d’effets. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui est très délicate, c'est l'économie de la Corse en général qui est en difficulté. »