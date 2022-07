Boîte noire et freinage intelligent sur les voitures neuves : les explications d'un concessionnaire mayennais

Les constructeurs vont faire de la place dans les voitures pour y installer une boîte noire, comme dans les avions. Ce dispositif enregistre tous les paramètres de conduite lors d'un accident et va permettre d'identifier plus facilement les circonstances d'une sortie de route, d'une collision. Frédéric Landelle est le président du syndicat des concessions automobiles en Mayenne : "c'est un petit boitier électronique qui va enregistrer, en cas de choc, les 30 secondes avant et les 10 secondes après l'impact. On saura alors s'il y a des anomalies et de connaître les raisons d'un accident, si c'est un problème lié au fonctionnement de la voiture ou bien une erreur humaine".

L'objectif, avec cette boîte noire intégrée, est de mettre un coup d'arrêt aux mauvais comportements au volant et donc de faire baisser le nombre de tués ou blessés sur la route.

Autre dispositif désormais obligatoire sur une voiture neuve : un système de freinage intelligent, "vous roulez, vitesse stabilisée, et devant une voiture freine ou ralentit, vous ne l'avez pas remarqué. Votre voiture détecte ce ralentissement, ce freinage et le système va adapter la vitesse en fonction de ce qui se passe devant vous". Une innovation saluée par la sécurité routière, un tiers des accidents mortels est provoqué par une vitesse excessive. Il sera, cela dit, possible, et tout à fait légalement, de désactiver ce système au démarrage.