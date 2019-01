Bonne nouvelle, les tarifs autoroutiers n'augmentent pas dans la Loire le 1er février

Loire, France

Cette augmentation globale en moyenne de 1.8%, cache des disparités en fonction des tronçons concernés.

Et cette disparité est plutôt une bonne nouvelle pour les usagers ici de l’autoroute A 89 entre Balbigny et Lyon Nord et l’A72 entre Saint-Etienne et Babligny qui ne subiront pas de hausse de tarif.

En effet cette année certains trajets n'ont pas augmenté pour valoriser et permettre une mobilité de proximité pour les français qui vont travailler et qui empruntent l’autoroute tous les jours pour se rendre sur leur lieu de travail donc certains axess notamment sur l 'A72 par exemple entre Feurs et Veauchette ou sur l'A89 vers Tarrare. Morgane Sauzay chargée de communication pour les autoroutes Vinci en Auvergne Rhône-Alpes.

Autoroute A72 entre Veauchette et Balbigny © Radio France - Yves Renaud

En plus de ces maintien de tarif chez nous, les usagers vont pouvoir bénéficier du nouveau dispositif baptisé Ulys30. Un abonnement télépéage plus particulièrement destiné au trajet domicile travail qui permet des réductions tarifaires de 30% à partir de 10 allez retours sur un tronçon choisi. S les explication de Morgane Sauzay chargée de communication pour les autoroutes Vinci en Auvergne Rhône-Alpes.