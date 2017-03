Bordeaux : 140 millions de voyageurs en 2016 dans les trams et les bus

En 2016, le réseau TBM des transports de Bordeaux-métropole a franchi un nouveau cap avec 140 millions de voyageurs. Son opérateur Kéolis veut encore améliorer l'information des usagers.

L'année 2016 restera dans les annales pour l'histoire des transports sur Bordeaux-métropole. L'an dernier, le réseau TBM a franchi le cap des 140 millions de voyageurs, soit une augmentation de 5,5% par rapport à 2015. Le tram, mais aussi les Lianes, les lignes structurantes du réseau, les vélos en libre service V3, les navettes fluviales Bat3 et les Mobibus voient leur fréquentation nettement progresser. Tramway et Lianes représentent 90% des déplacements sur l'agglomération. Et puis l'extension de la ligne C vers Blanquefort, ouverte à la fin de l'année, effectue un bon démarrage.

L'information des usagers encore améliorée

Le site infotbm.com avec ses 4 millions et demi de visites est l'élément phare de l'information des voyageurs, mais à cela se rajoutent les comptes twitter en cours d'amélioration et aussi l'application mobile TBM qui s'enrichit. Elle propose déjà à l'usager l'itinéraire le mieux adapté à son trajet sur la métropole que ce soit en transport en commun, en vélo, en navette fluviale ou tout simplement en marchant. Désormais, elle associe le covoiturage et par cette plate-forme on peut aussi payer ses titres de transport.

Etre prêt pour l'arrivée du TGV

Le 2 juillet, le TGV fera son entrée en gare de Bordeaux-Saint-Jean. L'opérateur Kéolis ne veut pas se rater pour faire face à l'afflux prévisible des voyageurs descendant de la gare desservie par la ligne C du tram et 4 lignes de bus lianes.