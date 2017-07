Bordeaux : 200 passagers bloqués à l'aéroport depuis l'aube

Depuis mardi matin 6h, 200 passagers sont bloqués à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Leur vol qui devait relier Bastia n'a toujours pas décollé.

Ils devaient décoller à 6h ce matin de Bordeaux et atterrir à 7h30 à Bastia, en Corse. 200 passagers sont toujours bloqués ce mardi midi au sein de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac.

L'appareil de la compagnie à bas coût espagnole Volotea est immobilisé à cause d'un "problème technique" selon les informations communiquées aux passagers. L'avion est toujours bloqué sur le tarmac avec les bagages dans la soute. Les passagers, parmi lesquels des enfants et des personnes âgées et handicapées, ont été rassemblés avant la zone d'embarquement.

A 11h, les passagers ont reçu un mail les informant que leur vol était décalé à 18h ce mardi soir, un retard de douze heure donc. Un bon de 5 euros leur a été distribué pour le petit-déjeuner et le déjeuner.