Bordeaux à 2h04 de Paris : matinale spéciale de France Bleu Gironde à la gare Saint-Jean ce lundi

Après un week-end d'inauguration et de mise en service, le nouveau TGV Bordeaux-Paris est réellement sur les rails. Ce lundi matin, entre 6h et 9h, France Bleu Gironde s'installe dans le hall 1 de la gare Saint-Jean avec de nombreux invités.

Après l'inauguration samedi en présidence des ministres Nicolas Hulot et Elizabeth Borne, le TGV Paris-Bordeaux en 2h04 est réellement entré en service ce dimanche. Les premiers voyageurs ont pu tester la nouvelle rame et se rendre de compte de la différence : 1h10 gagnée sur le parcours précédent entre Bordeaux et la capitale. C'est une révolution pour Bordeaux et son attractivité. C'est également une prouesse technologique réalisée par la SNCF et le concessionnaire de la ligne Lisea. Pour faire le point après quelques heures de mise en circulation, France Bleu Gironde installe son studio et réalise l'émission matinale (6h-9h) en direct de la gare de Bordeaux Saint-Jean. L'occasion d'évoquer également les travaux de rénovation de la gare qui va voir son nombre de visiteurs augmenter très largement : de 55.000 à 90.000 en moyenne chaque jour. Nous recevrons notamment Renaud Lagrave, vice-président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, Christian Broucaret, représentant des usagers des transports, Philippe Bru, directeur régional de la SNCF, Anne-Laure Téchené, directrice du projet Bordeaux Saint-Jean, et Fabien Pons, directeur du Technicentre, le nouveau centre de maintenance TGV.