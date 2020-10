Bordeaux : bientôt une seule voie pour les voitures cours de la Somme, deux pour les bus et vélos

Le cours de la Somme, à Bordeaux, va connaître une métamorphose dans les semaines à venir. D'ici fin octobre, la mairie va y aménager trois voies : un couloir dans chaque sens pour les bus et les vélos, et une seule voie pour les voitures et autres véhicules. Il s'agit d'une expérimentation.

Le cours de la Somme, à Bordeaux, va connaître une métamorphose dans les semaines à venir. D'ici fin octobre, la circulation pour les voitures sera réduite à un seul sens : de la place de la Victoire vers la place Nansouty. Deux couloirs réservés aux bus et vélos seront aménagés dans les deux sens. Il ne sera donc plus possible de remonter le cours jusqu'à la Victoire en voiture.

Voici le schéma de la mairie de Bordeaux sur les aménagements à venir en octobre sur le cours de la Somme. - Mairie de Bordeaux

C'est un aménagement temporaire pour une première phase de test pendant l'automne et l'hiver, tout cela sera précisé par la mairie lundi 5 octobre lors d'une réunion d'information (qu'il sera possible de suivre sur la page Facebook du quartier Nansouty). L'objectif : faire baisser la pollution et rendre l’alternative à la voiture plus efficace. Les aménagements seront donc réalisés avec de la peinture jaune dans un premier temps, puis les habitants et commerçants seront consultés au bout de trois mois. La ville doit prendre sa décision définitive en septembre 2021.