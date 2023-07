Bordeaux : circulation adaptée pour le concert de The Weeknd au Matmut Atlantique

Le stade Matmut Atlantique devrait faire le plein mardi 1er août comme lors des concerts de Muse, Depeche Mode et Mylène Farmer en juin et juillet. 42 000 spectateurs sont attendus pour écouter et applaudir The Weeknd. Le réseau de transports en commun s'adapte et renforce son offre sur la ligne C du tramway. Des navettes seront également mises en place, jusqu'à la gare de Cenon pour le tram A, et jusqu'à la Cité du vin pour le tram B.

The Weeknd est attendu sur scène à 21h. Et pour fluidifier la circulation des voitures aux horaires d’arrivée et de sortie de concert des spectateurs, la préfecture de la Gironde a pris un arrêté pour réglementer la circulation sur la rocade nord. La bretelle de sortie 4a de la rocade A 630 extérieure pourra être fermée à la circulation de 21 h 30 à 2 heures. La bretelle de liaison entre le boulevard Aliénor d’Aquitaine en provenance de Bordeaux en direction Mérignac pourra également être fermée aux mêmes heures.