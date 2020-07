Bordeaux : d'importants travaux sur la ligne B du tram, perturbations à prévoir

Les voies du tram B de Bordeaux Métropole doivent être remises en état de ce lundi 27 juillet au jeudi 6 août. La phase la plus importante des travaux va se dérouler cette dernière semaine de juillet, avec d'importantes perturbations à prévoir dans le centre-ville de Bordeaux et jusqu'à Pessac Centre en soirée. Les secteurs Pasteur-Cursol, Comédie-Esprit des Lois et place de la Victoire sont concernés, précise Bordeaux Métropole. Une partie des rails d'alimentation par le sol doit notamment être remplacée.

Les perturbations du 27 au 31 juillet

La circulation des rames de tramway de la ligne B sera complètement interrompue entre les stations Quinconces et Saint-Nicolas. Une coupure de 4h30 à 22 heures lundi, mardi et mercredi. Jeudi et vendredi, l'interruption devrait se terminer à 20 heures. Les travaux ayant aussi des conséquences sur le trafic routier, une déviation est mise en place pour éviter le secteur, par la rue du Maréchal Joffre et la rue Henri IV.

Les perturbations annoncées sur la ligne B - TBM

D'autres travaux vont avoir lieu à la même période, de nuit, toujours sur la ligne B. Conséquence, une interruption nocturne de la ligne B entre les stations Quinconces et Pessac Centre et France Alouette. Elle aura lieu de 22 heures jusqu'à la fin du service le lundi, le mardi et le mercredi. Le jeudi et le vendredi, les travaux commencent encore plus tôt : pas de circulation sur ce trajet de 20 heures jusqu'à la fin du service. Pour les véhicules, la circulation sera perturbée cours Pasteur et cours de la Marne : des déviations sont mises en place dans les rues alentours.

Des bus en relais sont à disposition, toutes les 7 minutes entre 6h30 et 21h, toutes les 10 minutes hors de ces horaires.

Les perturbations des 3 et 4 août

Source : TBM

TBM précise que le trajet à pied entre Quinconces et Musée d'Aquitaine s'effectue en 15 minutes environ.

Les perturbations des 5 et 6 août

Le tram B sera interrompu entre la station Berges de la Garonne et la station Musée d'Aquitaine. Des bus seront mis en place, à une fréquence de 7 minutes entre 6h30 et 21h, toutes les 10 minutes hors de ces horaires.