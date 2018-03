Bordeaux, France

Cela risque de klaxonner barrière du Médoc à partir de lundi, et jusqu'au 31 août. Les travaux se dérouleront en trois phases. Durant celles-ci, la circulation se fera, sur une centaine de mètres, sur une voie de circulation dans chaque sens, d'abord sur la partie extérieure jusqu'à la mi-juin, puis sur la partie intérieure. Les nuisances risquent d'être importantes, puisque pour mener les travaux à bien le plus vite possible, les travaux auront lieu de 6 à 22 heures.

La première phase des travaux. - Mairie du Bouscat

La deuxième phase des travaux. - Mairie du Bouscat

La troisième phase des travaux - Mairie du Bouscat

La rue de la Croix-de-Seguey sera fermée pendant toute la période. La circulation sur l'avenue de la Libération sera d'abord maintenue dans le sens entrant vers Le Bouscat. Elle sera ensuite interrompue jusqu'à la fin août.

Perturbations attendues sur les bus

Côté TBM, les tracés des lignes 5, 6 et 29 seront modifiés, ainsi que celui de la navette gare-centre-aéroport pendant les deux dernières phases de travaux.

Côté commerçants, Bordeaux Métropole assure que les commerces seront toujours accessibles, et que des parkings seront à disposition à proximité. Mais des indemnisations sont prévues pour les professionnels dont le chiffre d'affaires aurait souffert des travaux du tram.

La ligne D, qui relie les Quinconces à Eysines, devrait être mise en service fin 2019. L'extension vers Saint-Médard-en-Jalles, qui a été confirmée en conseil métropolitain ce vendredi est, elle, prévue pour 2022.

Alain Juppé salue la "très grande patience des riverains", les automobilistes inquiets

Interrrogé à ce sujet, le président de Bordeaux Métropole Alain Juppé a salué la "très grande patience des riverains" qui ont déjà été impactés dans le centre-ville de Bordeaux, comme ceux de la rue Fondaudège. Les nombreux automobilistes passant par la barrière du Médoc sont eux inquiets, comme, vous pouvez l'entendre ci-dessous.