Bordeaux : bus, vélo, bateau... Découvrez les grandes nouveautés du réseau TBM

TBM continue de présenter ses nouveautés pour les jours, mois et années à venir. En effet, l'offre de transport va subir de vastes transformations sur les 28 communes de Bordeaux Métropole. Bus, vélo, Batcub... Il y a du nouveau pour tous les moyens de transport alors que dans quelques jours la ligne 1 du tramway reliera enfin le centre-ville à l'aéroport en 35 minutes.

Un réseau de bus étendu et renforcé

A partir du 4 septembre, le réseau de bus subira de nombreux changements. Les lignes 31, 35 et 39 vont devenir de nouvelles lianes (lignes à niveau élevé de service passant toutes les six à douze minutes et circulant tous les jours). Il y aura aussi de nouvelles liaisons entre la rive droit et gauche. L'objectif est notamment de mieux desservir les pôles d'activités. La TBM indique par ailleurs qu'il n'y aura plus de bus roulant au diesel d'ici 2030 et que deux bus à hydrogène seront expérimentés cette année.

Une vraie offre de service de nuit

Ce sera l'une des grandes nouveautés de la rentrée. En plus des lianes, une dizaine de lignes classiques circuleront désormais jusqu'à 23h. Cela va permettre de desservir les 28 communes de la Métropole dans la soirée et plus seulement quelques unes. Une métropole qui continuera d'être desservie en pleine nuit les jeudis, vendredis et samedis avec le tout nouveau service Flex'bus. Des bus partiront en effet à 2h et 4h du matin de la place des Quinconces. Ils desserviront 7 zones de l'agglomération. Ils suivront un parcours assez classique jusqu'au boulevard mais après ce sera tout simplement à la carte. Il suffira d'indiquer sa destination et l'arrêt le plus proche à la conductrice ou au conducteur et le trajet sera alors adapté pour ramener la personne la plus proche de chez elle en toute sécurité.

Un parc à vélo tout neuf

D'ici la fin de l'année 2023, les 2000 VCub seront remplacés par de nouveaux vélos. 50% classique, 50% électrique. Ces derniers auront désormais une batterie intégrée, les utilisateurs n'auront donc plus à recharger eux-mêmes la batterie de leur vélo. L'abonnement annuel coûtera 30 euros pour le vélo classique et 75 euros pour l'électrique. TBM va également proposer 1000 vélos électriques en location ou prêt longue durée dont 30 vélos cargos (300 euros par an et 384 € pour un vélo-cargo). Enfin, 50 nouveaux abris à vélo vont voir le jour d'ici 2030, dont douze dès 2023. Ces lieux seront sécurisés avec de la vidéosurveillance.

Plus de BATO

Le Batcub, ou plutôt le "BATO", va aussi voir son offre améliorée. La flotte sera bientôt équipée de deux nouvelles navettes et de quatre nouveaux pontons. Il y aura notamment une nouvelle desserte en amont du pont de pierre jusqu'à Bègles. Et d'autres pourraient voir le jour à l'horizon 2025.

Le transport scolaire intègre TBM

C'est un autre changement fort car il s'agit d'une première. Les circuits scolaires seront intégrés au réseau TBM dès la rentrée 2023. En tout, cela représente plus d'une cinquantaine de lignes. Deux tarifs vont être proposés avec un début des inscriptions le 2 mai : ScoDi (100 euros par an pour le transport scolaire) et ScoDi+ (244 euros par an avec accès à tout le réseau). Enfin, TBM n'oublie pas les automobilistes en proposant une offre « court-séjour » de deux à cinq jours consécutifs (12 à 25 euros) dans les 12 parc-relais. De nouveaux parc-relais devraient aussi voir le jour alors que d'autres seront agrandis.