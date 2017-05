Bordeaux : des amendes salées pour les fraudeurs dans les trams et les bus

Voyager dans les trams et les bus de l'agglomération bordelaise sans titre de transport vous coûte désormais plus cher : le prix des amendes augmente à partir de ce mardi 2 mai. elle est désormais de 72 euros,122 euros si vous ne payez pas dans les 3 jours.

C'est ce mardi que le tarif des amendes augmente dans les transports en commun de la métropole bordelaise. Si vous voyagez sans ticket dans le tram ou le bus, il vous en coûtera désormais 72 euros, et non plus 51 euros 50; 122 euros si vous ne payez pas dans les 3 jours.

Les élus de la Métropole profitent de la loi Savary sur la sécurité dans les transports pour frapper fort . Il faut dire que la fraude ne cesse d'augmenter : d'après une enquête effectuée en octobre dernier auprès de 6 500 usagers, plus d'un client sur 10 voyage sans titre de transport sur le réseau TBM . Cela représente un manque à gagner de 7 millions d'euros par an pour la collectivité. Le taux de fraude passe à 15% chez les étudiants et les scolaires . L'objectif de Bordeaux Métropole est de ramener ce taux à 6% d'ici 3 ans pour l'ensemble des voyageurs.

Des resquilleurs poursuivis jusqu'en justice

A côté de ces amendes aux montants plus élevés, l'arsenal se veut de plus répressif : à partir de 5 amendes, vous vous exposez à un délit - jusque là, c'était 10 amendes -, et cela peut vous conduire jusqu'au tribunal pour "délit d'habitude", et celà peut vous valoir 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende. Même chose si vous donnez une fausse adresse dans l'espoir de ne pas payer, ou si vous signalez sur le réseaux sociaux, la présence de contrôleurs à tel endroit, dans telle rame : là encore, vous risquez jusqu'à 2 mois de prison et 3 500 euros d'amende .

Seul un PV sur 2 est payé aujourd'hui, soit un million d'euros récupéré chaque année par TBM.