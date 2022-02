Bordeaux : des associations de riverains se réunissent contre le projet de LGV vers Toulouse et Dax

12 associations de riverains et de protection de l'environnement se sont réunies ce lundi 14 février pour présenter une lettre adressée au Conseil d'Etat. Le but ? Enterrer le projet de LGV entre Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax, qui "n'est pas viable sur le plan financier."

12 associations de riverains et de protection de l'environnement, parmi lesquelles Trans’CUB et SEPANSO 33, se sont réunies ce lundi 14 février pour présenter une lettre adressée au Conseil d'Etat. Ce dernier délibère ce mardi 15 février de la viabilité du projet GPSO (Grand Projet Sud Ouest) qui est le prolongement de la ligne à grande vitesse Paris-Bordeaux vers Toulouse et Dax. Un chantier dont le coût est évalué à 14,3 milliards d’euros, dont 40% financé par l’État, 40 % par les collectivités locales des régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, et 20 % par l’Union européenne. Mais si ce financement parait simple et clair sur le papier, il ne l'est pas du tout pour les 12 associations, qui ont relevé dans leur lettre de nombreux points de dysfonctionnement.

Ces derniers se résument en 3 arguments : "le plan de financement est profondément risqué et déséquilibré pour les collectivités locales qui doivent s'engager immédiatement et irrémédiablement dans le projet sans savoir quel sera le montant exact de leur cotisation", "le plan de financement considère les subventions européennes comme acquises alors que c'est loin d'être le cas" et enfin "une grande partie des collectivités locales _n'a pas approuvé le plan de financement_, ou alors sous certaines conditions, qui n'ont pas été respectées : elles ne participeront donc pas à la cotisation du projet, or elles sont inclues dedans."

Qu'importe la qualité et la quantité des arguments réunies dans le courrier des 12 signataires de Nouvelle Aquitaine, ce dernier restera peut-être lettre morte car le Conseil d’État n'est pas dans l'obligation de rendre son avis public. Cependant, si le plan de financement du projet GPSO venait à être validé, les 12 associations n'hésiteront pas à intenter des actions en justice.