Plus de tramways, de bus et des pistes cyclables dignes de ce nom ! Voilà comment résumer le coup de gueule des habitants du quartier Bacalan à Bordeaux. Ils sont 1600 à avoir signé une pétition en ligne pour "des transports de qualité à Bacalan".

Le coup de gueule des habitants du quartier de Bacalan à Bordeaux. Ils dénoncent des problèmes de déplacements et de mobilité. Notamment la fréquence insuffisante du tramway B qui dessert le quartier. Fréquences allongées, horaires non respectés, trams détournés. Pour eux, rejoindre ou quitter leur quartier s'avère très compliqué. Ils réclament également plus de lignes de bus ainsi que des pistes cyclables.

Ce qui me dérange c'est qu'aux heures de pointes nous n'avons pas la même fréquence de tramways qu'au centre-ville." Vincent, habitant du quartier

Pour Vincent Morin, vice-président de l'association Vie et travail à Bacalan, se déplacer vers le centre-ville de Bordeaux devient de plus en plus compliqué : "Ce qui me dérange c'est qu'aux heures de pointes nous n'avons pas la même fréquence de tramways qu'au centre-ville. Quand en ville on attend le tram quatre minutes, ici c'est plutôt douze ou treize, parfois jusqu'à 20 ! Très concrètement cela veut dire que les tramways le matin sont pleins à craquer."

Les habitants du quartier réclament également plus de lignes de bus ainsi qu'une piste cyclable entre le Pont d'Aquitaine et le Pont Chaban-Delmas, sur les quais. Ils sont 1600 (sur 8000 habitants dans le Bacalan "historique") à avoir signé une pétition pour réclamer des transports de qualité. Un conseil de quartier de Bacalan sera organisé fin avril pour évoquer ces problématiques de transports.