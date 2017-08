Bordeaux : des interruptions de trafic à prévoir sur les lignes A et C du tramway du 21 au 23 août

Anticipez et soyez patients. En raison de travaux, le tramway ne circulera plus entre les stations Stalingrad et Sainte-Catherine, et entre la gare St-Jean et les Quinconces, sur les lignes A et C à Bordeaux du 21 au 23 août.

Un conseil : soit vous marchez, soit vous vous mettez au vélo du 21 au 23 août à Bordeaux, soit.... vous prolongez vos vacances ! TBM prévoit une nouvelles séries de travaux sur les lignes A et C du tramway, qui vont nécessiter l'interruption du trafic sur certaines portions.

Pas de tram sur le pont de pierre. Ni entre la gare et la place de la Bourse, jour et nuit

Du 21 au 23 août inclus, la circulation des rames de tramway sera complètement interrompue, jour et nuit, entre les stations « Sainte Catherine » et « Stalingrad », pour la ligne A et entre les stations « Gare Saint-Jean » et « Quinconces », pour la ligne C.

TBM prévoit des bus de substitution avec une fréquence de passage de 7 minutes 30.