Bordeaux : des perturbations à prévoir dans les trams et les bus de l'agglomération ce lundi

Bordeaux, France

Des perturbations à prévoir dans le réseau tram et bus de Bordeaux Métropole ce lundi matin. En cause : une grève lancée sur les réseaux sociaux par des conducteurs et chauffeurs excédés par les actes de violence qu'ils subissent dans leur travail. L'agression d'un conducteur de tram le weekend dernier a servi de détonateur.

Les lignes A et B du tram ne fonctionneront qu'entre 6h30 et 20h30 avec une fréquence de 7 minutes et demie en moyenne. La ligne C fonctionnera normalement. Le trafic des bus sera légèrement perturbé d'après la direction de Kéolis.