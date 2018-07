Du 16 juillet au 15 août, la circulation des tramways est fortement perturbée à Bordeaux. Les lignes C et A sont coupées en pleine journée sur certains tronçons pour des travaux de maintenance des voies. Entre les bus-relais plein à craquer et le manque d'information, les usagers sont perdus.

Bordeaux, France

Marie, originaire de Périgueux (Dordogne), vient passer quelques jours de vacances à Bordeaux. Pour rejoindre le centre-ville, elle tente de rentrer dans le bus-relais qui relie les arrêts Stalingrad à Sainte-Catherine, sur la ligne A du tramway coupée pour travaux. Elle y ira finalement à pied, le bus est déjà plein à craquer. "Je me demande même comment il a pu fermer les portes", plaisante-elle. "Je suis un peu déçue, je pensais qu'il y aurait plus de bus qui attendrait. _Tout le tram ne peut pas rentrer dans un seul bus_".

Certains usagers du tram A n'attendent pas le bus-relais pour rejoindre le centre-ville. Ils préfèrent traverser le pont de pierre à pied. © Radio France - Harmony Bouvier

Du côté de la gare Saint-Jean, où le tram C est coupé en direction de la station Grand Parc, Sophie vient tout juste de quitter son train. Elle se retrouve devant le panneau qui annonce les travaux de la ligne, l'air perdue. "Je suis perplexe car je ne trouve pas tout ça très bien indiqué... ou du moins "Interruption totale donc débrouillez-vous !". Kévin, lui, arrive de Rouen. Cela fait déjà 20 minutes qu'il attend le bus-relais : "j'ai rendez-vous pour des visites d'appartements, donc je ne sais pas si je vais être à l'heure. J'espère juste que ce fameux bus qui est censé débarquer arrive !".

"Une galère au quotidien pour les clients" selon les syndicats

Les usagers, perdus, se redirigent vers les chauffeurs de bus qui desservent la gare comme Sylvie Pouquet. Elle est aussi déléguée syndical chez Force Ouvrière. _"_La clientèle est très énervée par rapport au manque d'information et au manque de suivi. Ils arrivent en retard et manquent leur correspondance. C'est une galère au quotidien pour les clients".

Une galère que dénonce aussi la CFTC, qui se répercute également sur le personnel de la TBM. "Certains chauffeurs m'ont fait part de _retards de 66 minutes entre Quinconces et Gare Saint-Jean"détaille Pascal Simoneau qui est aussi conducteur de tramway. "Les travaux l'été, ce n'était pas une bonne solution car Bordeaux amène beaucoup de vacanciers estivaux et étrangers. Couper les lignes A et C en même temps, cela met nos clients dans l'embarras_".