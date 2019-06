Bordeaux devient la 3ème ville la plus embouteillée de France

Bordeaux est devenue la 3ème ville la plus embouteillée de France en 2018 derrière Paris et Marseille, selon le baromètre annuel de TomTom.

Bordeaux, France

C'est un palmarès qui ne fait pas rêver. Bordeaux est officiellement la 3ème ville la plus embouteillée de France selon le baromètre annuel de TomTom. Les conducteurs bordelais ont perdu 146 heures l'an dernier dans les bouchons, soit quarante minutes par jour en moyenne. Une situation qui dure depuis plusieurs années et qui oblige les automobilistes, comme Viviane, à réorganiser leur quotidien.

Il y a deux ans, cette comptable de 66 ans a fait modifier ses horaires de travail pour éviter les bouchons. « Commencer à 8 heures, ce n'est plus possible. Maintenant je commence à 7 heures du matin. J'aimerais bien dormir une heure de plus... Dommage. Je ne peux pas. »

Les embouteillages peuvent avoir des conséquences importantes sur le travail. Romain est artisan peintre et sillonne la région chaque semaine. « Je perds du temps sur la route plutôt que d'être au travail. Deux heures par jour, à la fin du mois, pour un artisan à son compte, ça peut faire 300, 400 ou 500€ de manque à gagner. C'est énorme. »

La place de Bordeaux dans le classement des villes les plus embouteillées est cependant à relativiser d'après Vincent Martinier, porte-parole de TomTom. « Elle ne se situe qu'à la 33ème place des villes européennes donc la situation n'est pas non plus dramatique » par rapport à Moscou, Bucarest ou Dublin.