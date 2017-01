Bordeaux : encore cinq mois de travaux en gare Saint-Jean avant l'arrivée du TGV

Les voyageurs ont pu le découvrir depuis la mi décembre. Le hall 1 de la gare Saint-Jean de Bordeaux a été inauguré ce lundi matin. Tous les travaux principaux seront terminés d'ici l'arrivée du TGV.

Le 2 juillet prochain, le TGV mettra Bordeaux à 2H05 de Paris. Mais d'ici là les travaux se poursuivent à la gare. Après plusieurs mois de travaux de rénovation, le hall 1, le hall historique de la gare, a été inauguré ce lundi par Philippe Ropert, directeur général SNCF gare et connexions, Alain Juppé, président de Bordeaux métropole et Alain Rousset, président de la région Nouvelle-Aquitaine. Désormais, il est beaucoup plus aéré et moderne qu'auparavant avec de nombreux sièges munis de prises pour recharger les portables.

Alain Juppé et Alain Rousset à l'inauguration du hall 1. © Radio France - Loick Guellec

Deux halls encore en travaux

D'abord côté Belcier, un hall est en construction, baptisé hall 3 qui ouvrira au public fin avril; un parking va être réalisé et deux commerces sont prévus dont une supérette destinée aux habitants du quartier. Quant au nouvel hall 2, le plus emprunté par les voyageurs, il sera livré en juin.

La grande halle sera prête pour le TGV

Les travaux les plus spectaculaires ce sont ceux qui sont engagés pour rénover la grande halle voyageurs et qui avait du être suspendu pendant plusieurs semaines l'an dernier à cause de la découverte de plomb. Le coût financier s'élève à 36 millions d'euros. Les premiers échafaudages ont commencé à être retirés. Le démontage sera complètement achevé en juin.

Encore de nombreux échafaudages sous la grande halle © Radio France - Loick Guellec

Un chantier va se poursuivre

Le seul chantier qui ne sera pas terminé lors de la mise en service du TGV sera celui de l'accessibilité des quais et de la construction d'ascenseurs pour accéder aux quais. Là il faudra attendre 2018 selon Philippe Ropert, directeur général SNCF gare et connexions.