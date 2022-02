Bordeaux, quatrième ville la plus embouteillée de France

Selon le classement annuel de Tomtom sur le trafic routier paru ce mercredi, Bordeaux est la 4ème ville la plus embouteillée de France en 2021. Elle recule d'une place par rapport à 2019. Paris, Marseille et Toulon sont juste devant.

Il y a encore des embouteillages dans Bordeaux et son agglomération. Le classement annuel de Tomtom sur le trafic routier, paru ce mercredi 9 février, indique qu'elle est classée 4e au tableau des villes les plus impactées en 2021. Elle est devancée par Paris, Marseille et Toulon.

Comparé à l'année 2019, dernière année classique avant la pandémie, le trafic routier à Bordeaux est resté stable. "Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle, explique Vincent Martinier, directeur de la communication de Tomtom. Comparé à 2019, l'année 2021 a été marquée par la crise sanitaire et le confinement allégé et le couvre-feu, l'indice aurait dû baisser. Le mois d'avril a été un mois creux mais il a largement été compensé par les mois de septembre et octobre avec la rentrée et la crainte des personnes de prendre les transports en commun à cause du Covid-19."

Indice de trafic moyen en 2021 selon le bilan annuel Tomtom © Radio France - Tomtom

Si Bordeaux et son agglomération n'ont pas vu leur trafic évoluer entre 2019 et 2021, une baisse importante a pu être constaté dans certaines grandes villes. C'est le cas de Toulouse (-18%), Grenoble (-16%) et Clermont-Ferrand (-15%). D'autres villes ont, en revanche, vu leur indice augmenter fortement comme c'est le cas à Toulon (+14%).

"En 2021, les Bordelais ont perdu 145 heures dans les bouchons." - Vincent Martinier, directeur de la communication de Tomtom

Malgré des chiffres constants, les embouteillages à Bordeaux ont baissé de 7% en moyenne aux heures de pointe. "Le télétravail et le changement des habitudes de chacun depuis le début de la pandémie peuvent être à l'origine de cette amélioration, précise Vincent Martinier. En 2021, les Bordelais ont perdu 145 heures, soit près d'une semaine, dans les embouteillages à raison de 38 minutes en moyenne par jour". Ces chiffres sont en baisse par rapport à 2019, c'est 12 heures de moins qu'il y a deux ans.

En moyenne, en 2021, il y a eu 7% d'embouteillage en mois aux heure de pointe à Bordeaux. © Radio France - Tomtom

En moyenne, en 2021, la France a enregistré une baisse de 3% de ses embouteillages par rapport à 2019.