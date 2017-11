Bordeaux : grosses perturbations ce lundi matin sur la ligne B du tramway

La chute d'une ligne aérienne d'alimentation électrique au dépôt Achard, quartier Bacalan, à Bordeaux, a empêché les rames de la ligne B de sortir . Il a fallu réaffecter des rames circulant sur la ligne A. Tout est rentré dans l'ordre aux alentours de 10h ce lundi matin.

Le trafic sur la ligne B du tramway bordelais a été fortement perturbé entre 7h et 10h ce matin . Une ligne aérienne d'alimentation électrique est tombée , empêchant la sortie des rames du dépôt Achard, quartier Bacalan, à Bordeaux.

Pour éviter que le trafic soit totalement interrompu sur la ligne B, 9 rames de la ligne A ont été détournées vers la ligne A. Résultat : les fréquences ont été revues à la baisse, avec un tramway toutes les six minutes sur la ligne A, un toutes les huit minutes sur la ligne B, où le service n'était assuré qu'entre les stations Peixotto, à Talence, et Berges de la Garonne. Entre Peixotto et les terminus Pessac Centre et France Alouette, des navettes par bus ont été mises en place.

La circulation des trams est revenue progressivement à la normale à partir de 10h ce lundi matin.