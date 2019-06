Bordeaux : l'évacuation du parking des Salinières a débuté ce matin

Bordeaux, France

L'évacuation des voitures bloquées dans le parking des Salinières à Bordeaux a débuté jeudi matin. Ce sont d'abord celles des niveaux inférieurs, -5 et -4 qui sont retirées. Selon les propriétaires de voitures présents sur place, le niveau -4 a été le moins touché par l'incendie et l'intervention des pompiers.

Si le feu a pris au niveau -3 et a ravagé les niveaux -2 et -1, le niveau -5 a lui été endommagé par l'eau utilisée par les pompiers pour éteindre l'incendie, et qui a fini par couler au fond du parking.

Plusieurs jours pour tout évacuer

Il faudra attendre encore quelques jours pour que les véhicules des niveaux -3 à -1, les niveaux les plus touchés, soient retirés. À ces étages, toutes les voitures sont des épaves.

Une fois sortis, les véhicules vont être transportés dans un parking surveillé de Villenave d'Ornon pour être examinés par un expert automobile.