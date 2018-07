Bordeaux, France

Un téléphérique le long de la Garonne ou pour traverser le fleuve ? L'idée peut paraître étonnante mais elle commence à faire son chemin dans la tête de plusieurs maires de l'agglomération. Elle a été publiquement évoquée la semaine dernière lors de la concertation lancée par la Métropole sur Bordeaux en 2050.

Plusieurs maires de la rive droite commencent à me demander des études. On va y réflechir"

— Alain Juppé, maire de Bordeaux

C'est l'exemple de Brest qui semble inspirer les élus bordelais. Un téléphérique composé de deux cabines pouvant accueillir chacune 60 personnes y sert désormais de transport en commun pour traverser le fleuve qui sépare deux quartiers de la ville. L'ouvrage est ouvert depuis un an demi et ce sont 1.200 personnes par heure qui peuvent l'utiliser. Ce téléphérique brestois a fait l'objet d'une présentation aux élus de la rive droite de Bordeaux en présence d'Alain Juppé. "Nous avons reçu au Rocher de Palmer le responsable du téléphérique de Brest, explique le maire de Bordeaux. Plusieurs maires de la rive droite commencent à me demander des études pour rejoindre par exemple Bègles et Latresne ou Bassens et les Quinconces. On va y réfléchir. je pense que, dans les années qui viennent, il y a aussi des changements profonds qui vont se faire dans les modes de déplacement". Concernant le téléphérique, une donnée importante serait aussi la longueur du parcours à réaliser. Celui de Brest ne mesure que 420 mètres.