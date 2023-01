Bordeaux : l'immense charpente métallique du pont Simone Veil rejoint les deux rives

Clément Rossignol-Puech ne cache pas sa joie : "C'est un jour historique", s'exclame le maire de Bègles devant le futur pont Simone Veil ce mercredi. Pour la première fois, une portion de la charpente métallique de l'ouvrage relie les deux rives. Cette jonction est une étape importante pour ce chantier de pont, considéré aujourd'hui comme le plus grand d'Europe, et qui a connu moults péripéties depuis le début des travaux en 2018. Pour rappel, à terme, le pont Simone Veil enjambera le fleuve entre Bègles, Bordeaux et Floirac avec notamment deux voies pour les véhicules légers et les poids lourds, une pour les transports en commun et 17 mètres d'espace pour les piétons et cyclistes.

ⓘ Publicité

"Les habitants peuvent enfin se rendre compte que la construction du pont avance bien, poursuit l'élu béglais. Toutes les piles du pont sont bien positionnées. Cela devient vraiment concret et ça va continuer dans les prochains mois." D'ailleurs au pied de l'ouvrage tout le monde à l'air petit, très petit, à l'image de Kévin De Quélen, chef de projet chez Egis et maître d'œuvre : "On a vraiment là 550 mètres de poutres métalliques". Il reste encore trois autres tronçons à relier à la rive gauche pour atteindre les 44 mètres de large. Au final, la structure fera 5 800 tonnes, c'est 75% du poids de la charpente de la Tour Eiffel.

Mise en service en juin 2024

Mais pour Bertrand Arnauld de Sartre de Bordeaux Métropole, le plus dur est passé : "Pour les fondations, on a toujours des aléas géotechniques et on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise dans le sol. En plus, là on a les travaux dans la Garonne, un fleuve qui peut-être capricieux et compliqué à gérer. Là, on vient de s'enlever une belle épine du pied." La totalité de la charpente sera posée d'ici juillet 2023. Dès le mois d'avril, le béton commencera à être coulé sur le tablier puis suivront les aménagements pour la voirie, sans oublier ceux aux deux extrémités du pont.

La première partie de la charpente métallique a rejoint la rive gauche. © Radio France - Clément Carpentier

Clément Rossignol-Puech, le maire de Bègles, le promet, il n'y aura pas de nouveau retard : "Tous les voyants sont au vert pour que les délais soient tenus. Il n'y a plus de difficulté technique. Les piles de pont sont derrière nous, pareil pour la première partie de la charpentier et du tablier donc c'est rodé pour les autres parties. Couler du béton, c'est assez classique comme planter des arbres (plus de 1 000) donc c'est parti !" Et pour l'instant, la mise en service du pont Simone Veil est prévue pour juin 2024.