Bordeaux : la circulation désormais à sens unique rue Fernand Audeguil et François de Sourdis

C'est une modification qui va impacter les automobilistes et les cyclistes près de quartier Mériadeck à Bordeaux. Les rues Fernand Audeguil et François de Sourdis seront désormais à sens unique entre la rue de Pessac et le cours du Maréchal Juin.

Voici les modifications de circulation qui entrent en vigueur et le calendrier des travaux qui débutent :

Depuis ce mercredi, condamnation du Tourne à Gauche du cours du Mal Juin vers la rue François de Sourdis. Dans la journée de ce mardi, avant 16h, l’axe Audeguil/Sourdis est mis en sens unique définitivement depuis la rue de Pessac vers le cours du Mal Juin. Suppression de la seconde voie sur la rue de Mouneyra au profit d’une bande cyclable et d’un sas vélo. A partir du 1er septembre, des travaux de réseaux préalables à la requalification de la rue vont démarrer et nécessitent la mise à sens unique des rues Audeguil/Sourdis, y compris pour les vélos. Le double sens cyclable sera rétabli dans le cadre de l’aménagement final. Les travaux réseaux devraient durer de septembre à avril 2018. Livraison du projet prévue fin 2019.