Bordeaux : la circulation modifiée sur le pont de Pierre pour des travaux de consolidation

Durant tout le mois d'août, les bus et les taxis ne pourront pas emprunter le pont de Pierre et seront déviés sur le pont Saint-Jean.

"Mademoiselle excusez-moi, veuillez passer en face s'il-vous-plaît !" Depuis ce mardi matin à l'aube, les agents de Bordeaux Métropole sont sur le pont de Pierre, plus ancien pont de la ville bâti en 1822. Dans le cadre du chantier de confortement de l'ouvrage, des sondages sont réalisés durant le mois d'août dans le lit de la Garonne. Des travaux qui perturbent la circulation des quelques "60.000 personnes qui empruntent quotidiennement le pont de Pierre à pied, à vélo, en bus ou en tramway".

La circulation des tramways est maintenue normalement, en revanche les bus et les taxis sont déviés par le pont Saint-Jean.

Du mardi 2 au 15 août, les travaux auront lieu sur la partie amont du pont de Pierre (côté pont Saint-Jean), les cyclistes et les piétons circuleront donc à double sens sur le trottoir et la piste cyclable situés sur la voie aval (côté pont Jacques Chaban-Delmas). A partir du 16 août, lorsque le chantier basculera côté aval, les vélos et les passants traverseront l'édifice sur l'autre moitié du pont, côté amont.

"On sauve le pont, il est un peu malade"

Monument symbole de Bordeaux, le pont de Pierre et ses 17 arches célèbre son bicentenaire cette année. Construit sur ordre de Napoléon pour relier le centre-ville au quartier de La Bastide, l'édifice est "soumis aux courants puissants de la Garonne qui érodent le soubassement des piles".

"L'étanchéité du pont est défectueuse" (Mohamed Mariko, responsable du service Ouvrages d'art à Bordeaux Métropole)

La rénovation complète de l'ouvrage (consolidation des piles, étanchéité, nettoyage et remplacement de pierres et briques usées) devrait débuter en 2023-2024 et durer deux ans. Les sondages prévus en août 2022 correspondent aux travaux préparatoires et investigations géotechniques préalables au futur chantier.

"Le pont se tasse de 1 à 2 mm par an"

Ces essais "grandeur nature" consistent à introduire des micropieux métalliques de 40m de long dans le lit de la Garonne, à travers la vase, le sable et la marne. "Il faut savoir que le pont de Pierre repose sur 250 pieux de bois. En 1821, lors de la construction de l'ouvrage, les fondations n'ont pas atteint la marne, c'est pourquoi le pont s'affaisse", explique Mohamed Mariko, ingénieur en chef du chantier.

Afin de ne pas fragiliser les pieux en bois, les travaux de sondage auront recours à "une méthode innovante dite sonique qui possède l'avantage de ne pas remanier et faire vibrer le sol des fondations".

Mohamed Mariko, responsable du service ouvrage d’art de Bordeaux Métropole, en charge des travaux de restauration du pont de Pierre. © Radio France - Jules Brelaz