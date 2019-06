Bordeaux : la deuxième voiture autorisée à stationner gratuitement avec le Pass 52 jours

Bordeaux, France

Ces nouvelles mesures destinés à faciliter la vie et le stationnement des familles disposant de deux voitures, ou de leurs visiteurs, avaient été annoncées par Alain Juppé, à l'avant-veille de son départ surprise pour le Conseil Constitutionnel. Elles étaient presque passées inaperçues et reportées à plus tard. Ce lundi, le conseil municipal de Bordeaux a voté le principe du "Pass 52 jours" mais également annoncé la mise en place d'un n° de téléphone "allo stationnement" pour répondre aux plus près à toutes les problématiques, comme il existe déjà "allo propreté".

Comment ça marche ?

Ce Pass 52 sera accessible aux résidents qui ont déjà un abonnement. Ils bénéficieront alors gratuitement de 52 jours pour leur deuxième voiture ou pour les proches qui leur rendent visite. Pour les résidents qui ne sont pas encore abonnés, ils pourront aussi s'acquitter de 52 euros et ainsi faire bénéficier de 52 jours de stationnement à ceux qui le souhaitent, sans limite de nombre de plaques d'immatriculation. Il suffira de s'inscrire sur le site EasyPark Bordeaux, ou à l'accueil de la police municipale de Bordeaux. La mise en place est prévue pour le 15 juillet.