Bordeaux : la fermeture du pont de pierre prolongée jusqu'à l'été 2018

Par Stéphanie Brossard et Pierre-Marie Gros, France Bleu Gironde

L'expérimentation continue à Bordeaux. La circulation reste interdite aux voitures, aux poids lourds et aux deux-roues motorisés sur le pont de pierre six mois de plus. Décision prise en comité de suivi, les élus de la Métropole ont décidé de prolonger l'expérience menée depuis le 1er août 2017.