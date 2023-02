Bordeaux : la fin de la concertation publique sur le projet de télécabines, quels premiers retours ?

C'est un projet qui fait beaucoup parler depuis son annonce. Le projet d'une future ligne de télécabine sur l'agglomération bordelaise. Ce lundi, c'est la fin de la période de concertation publique. Ouverte le 28 novembre dernier, elle prendra fin précisément à midi. Pendant près de deux mois, les habitants ont pu s'exprimer sur ce projet porté par Bordeaux Métropole et destiné à relier les deux rives d'ici 2028. Le projet prévoit une nouvelle liaison entre le quartier Bacalan de Bordeaux et les villes de Lormont et Cenon grâce à un trajet de 2 kilomètres à vol d'oiseau parcouru en 7 minutes chrono.

"Il faut bien trouver une solution car les trams et bus sont déjà bondés"

Afin de faire mieux connaître le projet, Bordeaux Métropole a installé ces dernières semaines une exposition gratuite sur les quais de Bordeaux avec des télécabines. Et sur place, les passants sont plutôt emballés : "Je n'en pense que du bien car ça servirait surtout à désengorger Bordeaux après bien sûr tout dépendra de la fréquence et puis il me semble que c'est moins cher qu'une ligne de tramway", avance Mathieu. "Il y a tellement de monde qui va habiter de l'autre côté (rive droite) dans les prochaines années qu'il faut bien trouver une solution car les trams sont déjà bondés aujourd'hui. Les bus, c'est pareil alors pourquoi une ligne de télécabines", enchaîne Maryse.

L'exposition sur le projet de télécabines. © Radio France - Clément Carpentier

En tout, entre 1500 et 2000 personnes ont visité l'exposition par semaine selon sa responsable. Et bien sûr, beaucoup de touristes s'y voit déjà : "Je trouve que c'est génial comme idée, la vue serait incroyable sur la ville et puis je trouve que c'est dans l'air du temps. D'autres villes s'y mettent aussi depuis quelques années et c'est un transport en plus propre", surenchérit Didier. Mais attention pour Bruce, "il faut trouver le bon moyen pour ne pas nuire à la beauté de notre ville".

Le tracé vers la Cité du Vin plébiscité ?

Les Girondins ont aussi été invités à s'exprimer sur le site de Bordeaux Métropole. Près de 600 avis ont été recensés. Et une remarque revient plus régulièrement que d'autres : les habitants souhaitent que cette ligne de télécabines soit une structure utile et non un simple gadget. Le côté touristique du projet fait bien sûr beaucoup réagir.

L'un des objectifs de cette concertation était également d'avoir le ressenti de la population sur les différents trajets à l'étude. Il y en a neuf pour le moment. Mais pour Lorène, la responsable de l'exposition du projet, l'un d'eux se détache : "Les gens sont surtout interpellés par le tracé vert, c'est-à-dire celui qui irait de la Cité du Vin à Lissandre et ensuite qui montrait au Rocher de Palmer et pour finir à la Buttinière. Je pense que les gens ne connaissent pas particulièrement la zone de Bacalan et la station Achard, l'autre lieu retenu sur les autres tracés. Il se repère bien plus avec un lieu comme la Cité du Vin et tout ce qu'il peut y avoir autour". Place maintenant à la synthèse avant la publication des premiers grands enseignements de cette concertation d'ici trois mois.