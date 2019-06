Bordeaux : la ligne C du tramway fermée entre les Quinconces et la gare Saint-Jean pour une durée indéterminée

La ligne C du tramway va encore rester fermée pour une durée indéterminée entre la place des Quinconces et la gare de Bordeaux Saint-Jean, après l'incendie qui a ravagé le parking des Salinières. Des travaux de renforcement doivent encore avoir lieu avant le passage des rames.

Bordeaux, France

Rejoindre le centre-ville de Bordeaux ou la gare Saint-Jean va encore être compliqué dans les jours à venir. La circulation des tramways sur la ligne C ne reprendra pas avant une durée indéterminée, après l'incendie survenu dans le parking des Salinières dans le quartier Saint-Michel,

Christophe Duprat, le vice-président de Bordeaux Métropole chargé des transports et du stationnement ne veut prendre aucun risque et préfère ne pas annoncer une date de reprise du trafic qui pourrait ensuite être reportée. "Les enquêtes de la police judiciaire sont terminées, et il faut maintenant commencer un travail d'expertise pour pouvoir renforcer le toit du parking".

Une question de semaines plutôt que de mois

Une bonne nouvelle toutefois : on sait que le tramway pourra à terme passer à nouveau dessus. "La structure générale du parking n'a pas été entamée. Seulement des structures intérieures. Mais pour plus de confort et de sécurité, il faudra poser des étais pour que le tramway puisse passer à nouveau au plus vite."

Christophe Duprat assure cependant que les travaux ne se compteront pas en mois, mais en semaines. "On fait tout pour que ce soit fait le plus rapidement possible, sachant que le weekend qui vient est très chargé" avec les demi-finales du Top 14 de rugby et la foire internationale de Bordeaux.