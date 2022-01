"Rassurant", "effet d'annonce"... La limitation à 30km/h divise les Bordelais

À compter du 1er janvier 2022, la vitesse maximale autorisée dans l'agglomération bordelaise sera de 30km/h, excepté sur les grands axes tels que les quais et les boulevards.

À compter de ce samedi 1er janvier 2022, les Bordelais seront soumis à une vitesse maximale de 30 km/h dans l'ensemble de la ville. Une mesure impulsée par la mairie écologiste de Pierre Hurmic. Concrètement, terminé les 50 km/h de rigueur en centre-ville. Sauf sur les "axes majeurs", comme le détaille Didier Jeanjean, adjoint au maire chargé des quartiers apaisés : "Les quais, les boulevards, les axes sur lesquels sont protégés les vélos, et ceux sur lesquels les bus circulent en dehors de la congestion."

Cette mesure va s'accompagner d'une modification des règles de circulation dans Bordeaux et de la mise en place de nouveaux aménagements. "Suppression des feux tricolores à certains carrefours, généralisation de la priorité à droite, sécurisation des contre-sens cyclables...", égraine Didier Jeanjean. Des aménagements qui, pour certains, vont être réalisés sur "trois-quatre ans", assure l'élu, et qui concerneront "tous les quartiers de Bordeaux, y compris l'extra-boulevard".

Sécurité routière

Pour la mairie EELV, la mesure n'est pas tant à visée environnementale, mais sécuritaire. "On pense tout de suite écologie, car nous sommes un parti vert, mais c'est d'abord pour une question de sécurité routière pour les plus fragiles d'entre nous, c'est-à-dire les piétons", explique Didier Jeanjean. Il précise que cette limitation s'inscrit dans les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'Organisation des nations unies (ONU) ou encore la Fédération internationale de l'automobile (FIA).

Derrière cette mesure, l'adjoint réfute toute velléité de bannir les voitures de Bordeaux, "ça n'a rien à voir", et souligne qu'actuellement, la vitesse moyenne y est "bien en deçà des 30 km/h". "L'idée, c'est d'éviter les phases d'accélération jusqu'à 50 km/h, et nous donner les moyens d'intervenir sur des rues qui sont réputées dangereuses, dans la mesure où la police municipale aura les moyens juridiques d'intervenir", complète-t-il.

Les Bordelais partagés

Cette faible vitesse moyenne dans Bordeaux, Jean, sexagénaire bordelais, en fait régulièrement les frais. "C'est rare quand on peut arriver à rouler à 30 km/h, j'étais cette semaine dans le secteur du Grand-Théâtre, c'était impossible de circuler à plus de 10 km/h", peste-t-il. Un constat qui, pour lui, rend inutile la mesure. "Ça n'aura pas grand effet", pense-t-il, lui qui voit derrière tout cela une "mode".

Benoît, 65 ans, estime, lui, que cette mesure ne prend pas en compte "les travailleurs, entrepreneurs et autres livreurs...". Il se prononce contre une mesure appliquée de manière générale dans toute la ville. "C'est contraignant et ils avancent l'argument de la sécurité pour faire passer leur mesure". Sophie, la cinquantaine, y voit "un effet d'annonce quelque peu dogmatique de la part des écologistes" alors que "d'autres problèmes plus concrets ne sont pas pris en considération", comme l'amélioration de l'offre de transports en commun.

Changer les habitudes

Aux yeux de Mathieu, 41 ans, habitant de Bègles où les 30 km/h sont déjà en vigueur, c'est une question d'habitude. "Le changement fait peur au début, puis on s'y accoutume. Au final, je pense que c'est une bonne chose". C'est ce que pense aussi Carmen, mère de famille, qui confie sa crainte d'emprunter le vélo avec les enfants pour aller à l'école. "Souvent j'hésite à le faire parce que c'est dangereux, donc si les voitures réduisent leur vitesse, c'est très bien, c'est rassurant", estime-t-elle.

Des avis partagés donc, mais qui n'empêchent pas la municipalité de défendre sa mesure, s'appuyant sur les expériences déjà menées en France ou en Espagne par exemple. "Pour Paris, on a déjà des retours qui dénotent deux choses : une baisse du trafic, et évidemment, _une baisse de la pollution liée à cette baisse de trafic_". Qu'en sera-t-il à Bordeaux ? Les premiers effets devraient être connus d'ici quelques mois.