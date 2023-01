Bordeaux : la métropole entend développer les navettes fluviales

Traverser la Garonne en bateau est possible depuis mai 2013 à Bordeaux. Dix ans après son lancement, Bordeaux Métropole se lance dans l'aménagement d'une deuxième ligne. Les Batcub font partie du réseau Transports Bordeaux Métropole (TBM) au même titre que le bus et le tram. Pour l’instant, une seule ligne reliant les Quinconces à Lormont fonctionne. 400 000 usagers l’empruntent chaque année. C’est peu lorsque l’on met ses chiffres en perspective avec les autres moyens de transport. Sur 1 000 personnes empruntant les transports en commun, seulement deux prennent le Batcub. Mais la métropole veut développer ces trajets sur le fleuve.

6 nouveaux pontons

La nouvelle ligne sera complètement indépendante et ne croisera jamais la ligne existante entre Quinconces / Lormont. Les Batcub partiront du café du port situé au pied du pont de pierre à Bordeaux. Le terminus sera Port Garonne à Bègles. Plusieurs arrêts sont prévus entre ces deux points. Il sera possible de descendre à Saint-Michel, la MECA, l’Arkea Arena ou encore le quartier Belvédère à Floirac. Pour que ce projet voit le jour, six nouveaux pontons et quatre nouveaux Batcub seront construits. Plus de 10 millions d’euros seront déboursés pour les nouveaux bateaux. La ligne Quinconces / Lormont sera aussi développée puisqu’une escale sera ajoutée à Darwin au printemps 2024.

Un moyen de transport inédit

Mettre en place un transport en commun fluvial est assez rare en France pour être souligné. Pour la métropole bordelaise, c’est une des solutions pour désengorger le trafic. Pour l’instant, les usagers quotidiens du Batcub sont peu nombreux mais apprécient ce moyen de transport. Séverine prend tous les jours le Bat3 à l'arrêt Lormont Bas avec son fils d’un an. “C’est beaucoup plus simple que le bus et tram parce que c’est plus calme. Il y a moins de monde” . Un transport “sans stress” aussi pour Laurence. Chaque matin, elle fait 30 minutes de voiture d’Ambès à Lormont. Le reste du trajet se passe en Batcub. Cette parenthèse en cabine fait des envieux. “J’envoie régulièrement des photos de la traversée à mes amis, ils sont verts de jalousie” .

Critiques sur les horaires et les fréquences

Mais pour profiter du Batcub, il ne faut pas le rater. Les fréquences horaires sont trop éloignées pour Laurence. “Un Bat3 toutes les heures, c’est compliqué. Il suffit qu’il y ait un embouteillage sous le pont d’Aquitaine et je rate la seule navette. Je préférerais qu’il en ait un toutes les demi-heure”. Le bus est aussi la solution de Séverine chaque soir en rentrant du travail. Le dernier Bat3 passe à 19h30 aux Quinconces. “Je termine vers 18h00 et je travaille à l’autre bout de Bordeaux. Le temps d’arriver, je n’en ai plus.” Les trajets maison-travail ne sont donc pas si simples en navette fluviale. De nombreux touristes empruntent aussi les Bat3. Un problème l’été, pour les Bordelais qui se retrouvent parfois sans place. Un batcub peut accueillir 46 personnes et 6 vélos. La métropole pense à augmenter les fréquences mais aussi à allonger l’amplitude horaire. Une réflexion possible grâce aux quatre nouvelles navettes qui viendront gonfler les rangs.

reportage réalisé avec les étudiants de l'Institut de Journalisme de Bordeaux Aquitaine, Marthe Gallais et Margaux Longeroche