Bordeaux : la place Stalingrad interdite aux voitures, des commerçants appréhendent les conséquences

À partir de ce mercredi et pendant cinq mois, la circulation des voitures et scooters sera interdite sur la place Stalingrad à Bordeaux. Un test de la Ville, qui souhaiterait à terme réduire la circulation dans le secteur et végétaliser la place.

Les voitures et scooters n'ont plus le droit de traverser la place Stalingrad à compter de ce mercredi 1er février.

À Bordeaux, cinq ans après le Pont de Pierre, la place Stalingrad devient piétonne à son tour. Les voitures et scooters n'ont plus le droit de la traverser à compter de ce mercredi 1er février. Une expérimentation de la mairie qui doit durer cinq mois, jusqu'en juin. La Ville envisage à terme de "transformer ce carrefour en un lieu de vie apaisé et végétalisé". Un projet plus ou moins bien accueilli par les riverains et commerçants.

"On va perdre des clients, c'est certain" - Une commerçante de la place Stalingrad à Bordeaux

À part pour sortir de Bordeaux, Philippe, un riverain, circule très peu en voiture. Pour lui la place Stalingrad mérite d'être aménagée : "Plus elle sera végétalisée et moins il y aura de circulation, plus ce sera bénéfique pour le quartier." Laura, la responsable du bistrot Régent n'est pas de cet avis, elle anticipe déjà une perte de chiffre d'affaires : "On va perdre des clients, c'est certain, beaucoup viennent en voiture."

Un peu plus loin, cette employée de bureau de tabac, elle, craint de perdre un temps précieux le matin pour se rendre au travail, "Jusqu'ici je garais mon deux-roues sur la place, maintenant je stationne où?", se demande-t-elle avant de poursuivre : "Nos clients vont devoir faire des grands détours maintenant pour accéder à nos magasins, c'est n'importe quoi."

Autre changement à compter de ce 1er février : le sens de circulation est inversé entre la rue Lafon et la rue de Montméjean, et entre les rues Lafon et Calvimont. © Radio France - Elsa Vande Wiele

La mairie de Bordeaux promet des consultations régulières

Si certains commerçants dénoncent un manque d'échange et de communication avant le début de l'expérimentation, des réunions ont eu lieu ces derniers mois avec la mairie. Sébastien Marque, le co-gérant du Wasabi Café, admet que plusieurs de leurs demandes ont été satisfaites, "on aura un dépose minute pour nos clients et on a pu conserver les parkings sous le Pont de Pierre", indique-t-il.

Lui et d'autres commerçants de la place Stalingrad ont formé un collectif pour suivre l'avancée du projet : "On n'est pas contre, au contraire, une place végétalisée peut dynamiser le secteur", reconnaît Sébastien. Il préfère malgré tout rester "attentif" : "La mairie nous concerte depuis plusieurs semaines après on attend de voir et on a eu plusieurs éléments de réponses mais il faudrait aller plus loin".

Le collectif "Quartier de Bastide" se plaint aussi du passage des nombreux bus sur la place. La Ville n'exclut pas des déviations, si possible, elle affirme que des études sont en cours et promet de régulièrement consulter riverains et commerçants tout au long de cette phase test. La mairie invite tous les habitants à faire part de leurs remarques par mail : labastide@mairie-bordeaux.fr