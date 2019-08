Bordeaux : la rentrée s'annonce compliquée pour les transports en commun

Bordeaux, France

Le gros point noir de cette rentrée pour le réseau Transports Bordeaux Métropole (TBM) est, comme cet été, le tram C. Le trafic y est interrompu entre la gare Saint-Jean et les Quinconces depuis le 18 mai dernier et l'incendie du parking des Salinières. Les travaux risquent d'être longs : il faut encore évacuer des carcasses de voitures avant de pouvoir réparer la structure. Un gros chantier imprévu qui s'ajoute à ceux annoncés de longue date.

Les essais du tram D se poursuivent

Lancés le 12 août dernier, les essais du dernier-né des trams doivent s'étaler sur plusieurs mois, pour une mise en service en fin d'année. Dans les quartiers et rues concernées par le chantier, les engins et les barrières commencent à disparaître. Mais la circulation des bus comme des automobilistes reste compliquée dans certains secteurs, notamment autour de la rue Fondaudège et de la place Tourny.

Un secteur où les conducteurs et usagers des bus doivent s'armer de patience puisque la place Gambetta fait peau neuve. Fin des travaux annoncée pour le 24 juin 2020.

Le tram A n'échappe pas à la liste des chantiers. Les travaux d'extension de la ligne jusqu'à l'aéroport doivent bientôt commencer, entre la station "Quatre Chemins" à Mérignac et l'aéroport. Des pistes cyclables sont également prévues le long de cette nouvelle voie, ainsi qu'un parking relais de 250 places. En attendant qu'il sorte de terre, le parking relais existant de d'Arlac, à Mérignac (400 places) va faire peau neuve : il est fermé jusqu'à la fin de l'année.