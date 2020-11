Bordeaux : le cours de la Marne se bouche le matin à cause d'un changement de voirie

À Bordeaux du côté de la place de la Victoire, pour aller au travail le matin, c'est un peu comme la chanson de Claude François : "Gens qui rient, gens qui pleurent". Depuis le début de la semaine, le cours de la Somme, en remontant vers la place de la Victoire, est désormais réservé aux bus et aux vélos. Les voitures n'y sont plus admises et cette expérimentation, décidée par la municipalité de Bordeaux, doit durer un an. Ensuite, il y aura une consultation des habitants pour voir ce qu'ils en pensent et pour l'adopter définitivement ou non.

Le cours de la Somme n’est accessible aux voitures que pour la descente, vers Nansouty. L’expérimentation doit durer 1 an. © Radio France - Yvan Plantey

Forcément, cette mesure divise avec, d'un côté, les cyclistes qui sont plus sereins pour aller au travail. "Ça fait plaisir de voir que les cyclistes sont considérés et qu'on leur accorde une place en centre-ville", se réjouit Lauriane. De l'autre côté, les automobilistes, coincés dans les bouchons, qui pestent de perdre "15 minutes à être bloqué sur la place de la Victoire depuis le début de la semaine", note Kamal.

400 mètres de bouchons entre 7h30 et 8h

La principale conséquence, c'est que les autres voies, comme le cours de la Marne, sont engorgées. Sur ce dernier, les voitures sont en file indienne de la place de la Victoire jusqu'au niveau du cours de l'Yser, soit près de 400 mètres de bouchons en centre-ville constatés entre 7h30 et 8h.

La résistance au changement est toujours compliquée - Patrick Papadato, Conseiller municipal délégué pour la voirie, la propreté, la mobilité et l'accessibilité

A l'entrée du cours de la somme, le conseiller municipal délégué pour la mobilité, Patrick Papadato, est venu voir les effets de cette décision. "Ce qui nous importe, c'est de voir s'il y a une hausse des cyclistes et une amélioration de leurs conditions de circulation", rappelle-t-il. L'élu balaye d'un revers de main le fait que ce changement ait créé des bouchons : "_La résistance au changement est toujours compliquée. On a essayé de tenir compte de ce qui remontait du terrain, et c'est qu'i_l faut sécuriser le cours de la Somme car il est dangereux pour les vélos."