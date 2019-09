Bordeaux : le match des moyens de transport pour traverser les bouchons

Bordeaux, France

La Fédération Française des Motards en Colère de Gironde n'en est pas à son coup d'essai. En 2017, elle avait organisé son premier match des transports à Bordeaux. Une moto, un scooter, un cycliste, un usager des transports en commun et un automobiliste avait tous effectué un parcours identique de 12 km entre Bordeaux et la mairie de Blanquefort à 17 heures. Résultat: il y a 2 ans, la moto et le scooter étaient arrivés en tête. La voiture était arrivée 4ème avec un temps de parcours de 31 minutes.

Un temps de parcours doublé pour la voiture

Pour l'édition 2019 de cette grande enquête, le constat général est un allongement des temps de parcours, y compris pour les 2 roues. Pour la voiture il s'agit même d'un doublement!

La moto avec 26 minutes Le scooter avec 28 minutes Le cycliste avec 31 minutes L'usager des transports en commun avec 52 minutes La voiture avec 58 minutes

Les 2 roues, une alternative aux bouchons?

Forte des résultats de cette étude, la FFMC de Gironde estime que les 2 roues sont donc une alternative crédible aux bouchons qui ne font d'augmenter dans Bordeaux. Elle compte donc en profiter pour demander dans les mois qui viennent aux pouvoirs publics des aménagements de meilleures qualités pour les 2 roues et des parkings gratuits en plus grande quantité notamment en ville. L'étude sera transmise à la Fédération Nationale des Motards en Colère et adressée au Ministère des Transports.