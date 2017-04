Bordeaux : le nombre de cyclistes en forte hausse sur la métropole

La pratique du vélo sur le territoire de Bordeaux métropole augmente fortement : + 18,6% au premier trimestre 2017 par rapport à la même période de 2016. Des pics de fréquentation notamment cours de Verdun, cours Clémenceau et avenue de la République.

Bordeaux est déjà bien placée parmi les agglomérations les plus cyclables de France. Les derniers chiffres confirment cette tendance et même la renforcent. La métropole a enregistré au premier trimestre 2017 une hausse record de la pratique du vélo par rapport au premier trimestre 2016 : + 18,6%.

Des axes fréquentés

Des pics de fréquentation ont été constatés sur le cours de Verdun avec une moyenne de 1688 cyclistes par jour dans le sens place Paul Doumer/place Tourny, ainsi que sur le cours Clémenceau avec 1159 passages quotidiens de la place Gambetta vers les allées de Tourny et 935 cyclistes quotidiens sur l'avenue de la République en direction de Mérignac. Et puis 7000 cyclistes empruntent chaque jour le pont de pierre, soit 1 vélo pour 2 voitures et même 1 vélo pour 1 voiture en heure de pointe.

Des capteurs

24 capteurs fonctionnant 24H sur 24 et 7 jours sur 7 permettent d'effectuer des comptages sur les différents points stratégiques de la métropole. Malgré tout, 60% des déplacements de moins de 2 kilomètres se font encore en voiture dans l'agglomération bordelaise.

