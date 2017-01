Bordeaux : le pont Chaban-Delmas fermé pendant une heure ce mardi matin à cause du gel

Le trafic a repris vers 10h30 ce mardi matin sur le pont Chaban-Delmas. Plusieurs accrochages et glissades de voitures étaient intervenus à cause du gel. Les services de vigilance de Bordeaux Métropole avaient décidé de fermer la circulation dans les deux sens à 9h15,

1°C ce mardi matin en haut du pont Chaban-Delmas, qui relie les quartiers bordelais de Bacalan et de La Bastide, et une route fortement gelée. Plusieurs accrochages et glissades sont intervenus, ce qui a alerté les services de vigilance de Bordeaux Métropole, gestionnaire de l'ouvrage. A 9h15 ce mardi matin, ils ont donc décidé d'interrompre la circulation dans les deux sens, afin de saler la chaussée. L'opération a duré un peu plus d'une heure, et le trafic a repris vers 10h30, après que des panneaux avertissant du danger aient été posés.