Bordeaux : le pont d’Aquitaine fermé ce week-end

Ce samedi soir, à partir de 22 heures, le pont d’Aquitaine sera interdit à la circulation. Il rouvrira dimanche à 18 heures.

En raison de travaux d’entretien et de maintenance, le pont d’Aquitaine sera fermé dans les deux sens. Sauf intempéries, le sens extérieur (Bordeaux-Paris) sera fermé à partir de 22h ce samedi. Le sens intérieur fermera quant à lui dimanche, à 1h du matin. Les deux sens de circulation rouvriront dimanche, à 18h. La portion A630 entre les échangeurs 2 (Lormont- Croix Rouge) et 4 (Bordeaux - Labarde) sera donc fermée. Les déviations se feront par la rocade intérieure et extérieure, via le pont François Mitterrand. Le pont rouvrira dimanche à 18h.

Fermeture les 15 et 16 juin

Le pont fermera également dans la nuit du jeudi 15 au vendredi 16 juin entre 21h et 6h. La portion entre les échangeurs 2 (Lormont-Croix Rouge) et 4a (Bruges) sera donc fermée. Le pont sera de nouveau fermé le vendredi soir à partir de 21h, jusqu’au lendemain à 10h, entre les échangeurs 2 (Lormont-Croix Rouge) et 4 (Bordeaux Labarde).