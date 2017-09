Bordeaux : le Pont de pierre devrait rester fermé aux voitures, les commerçants "attendent de voir"

Alain Juppé ne fait pas mystère de la volonté de la mairie de Bordeaux de poursuivre l'expérimentation au moins jusqu'en janvier prochain. Les commerçants bordelais n'y sont pas forcément hostiles mais certains pointent des dysfonctionnements et beaucoup se montrent très prudents.

Le Pont de pierre va rester fermer aux véhicules motorisés jusqu'au 1er janvier, au moins. Sauf énorme surprise, c'est la décision que prendra le dernier comité de suivi de l'expérimentation. C'est ce qu'a indiqué Alain Juppé lors de sa conférence de presse de rentrée ce mardi 19 septembre. Un peu plus tard dans la journée, l'association de commerçants "La Ronde des quartiers" (1 200 commerces représentés) tenait elle-aussi une conférence de presse. Sur ce sujet, c'est la prudence qui est de mise pour l'instant.

Parkings relais saturés

Difficile de mesurer l'impact de l'expérimentation après un été qualifié d'exceptionnel par les commerçants eux-mêmes (de 5 à 25% de fréquentation en plus dans tous les secteurs, un chiffre d'affaire en hausse moyenne de 3 à 8 points). Les touristes et les Bordelais sont restés à Bordeaux, météo maussade oblige. Eric Malézieux dirige la Ronde des quartiers : "Nous n'avons pas demandé la fin de l'expérimentation car nous n'avons aucun élément factuel qui nous permettent de le faire. Mais nous restons prudents et on regardera tout cela avec précision, notamment pour la période des fêtes de Noël qui est importante pour nous".

C'est la galère pour nos salariés pour trouver une place de parking !

En effet, à cette période, de nombreux touristes affluent de toute la Gironde et des départements voisins. Ils viennent pour la plupart en voiture. Or, aujourd'hui les parkings relais sont saturés. Ce qui se ressent déjà pour certains salariés de la rive droite. "C'est le seul impact que l'on puisse mesure aujourd'hui, celui sur nos salariés. C'est galère pour venir ! Tout le monde vient à la même heure, il n'y a plus de places. L'autre jour, il a beaucoup plu, tout le monde a pris la voiture pour aller au travail, les gens sont arrivés avec deux heures de retard" s'alarme Christian Baulme, gérant du Brico Dépôt Cours Victor-Hugo et président de la Ronde des Quartiers.