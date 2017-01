Bordeaux : le pont de pierre interdit aux voitures à partir de l'été prochain

L'expérimentation envisagée puis annulée aura bien lieu. Le maire de Bordeaux Alain Juppé a décidé de réserver le pont de pierre aux transports en commun et aux vélos l'été prochain. Un test "pour quelques mois" qui pourrait ensuite être pérennisé.

La nouvelle avait déjà fait l'effet d'une bombe pour les automobilistes habitués à traverser le pont de pierre. C'était il y a un an tout juste et la ville annonçait son intention de limiter la circulation automobile sur l'ouvrage historique à une seule voie. Les réactions avaient été tellement vives que le maire de Bordeaux, Alain Juppé, il est vrai occupé par sa campagne pour la primaire de la droite, avait finalement annoncé le report puis l'annulation de cette expérimentation prévue pour l'été 2016.

Un test encore plus percutant

Un an plus tard, l'idée revient... et de manière encore plus drastique. La mairie de Bordeaux a décidé d'interdire purement et simplement la circulation automobile sur le pont de pierre l'été prochain. Toutes les voies seront réservées aux transports en commun, bus et tramway, aux cyclistes et aux piétons. Il s'agit toujours d'une expérimentation, alors que des travaux importants doivent intervenir pour consolider les piles du pont construit en 1822 et que des perturbations de la circulation étaient, de toutes façons, inévitables. Mais le test pourrait devenir définitif si l'expérimentation se révèle concluante.

Les alternatives au pont de pierre

Avec cette interdiction des voitures sur le pont de pierre, les automobilistes devront se reporter sur les deux ponts existants : le pont Saint-Jean et le pont Chaban-Delmas. En attendant le pont Jean-Jacques Bosc dont la msie en service est prévue en 2020. La mesure va également avoir des répercussions sur la circulation de l'avenue Thiers côté rive droite et du cours Victor Hugo sur la rive gauche.

Les alternatives au Pont de Pierre pour traverser en voiture © Radio France - Oanna Favennec / Mapbox

Pour Alain Juppé, maire de Bordeaux et Président de la Métropole bordelaise, cette fermeture doit permettre de réduire la pollution de l'air en ville. Michel Duchène, vice-président en charge des grands projets urbains estime que c'est une nécessité au vue des pics de pollution de plus en plus fréquents.