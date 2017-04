Bordeaux : le public découvre le nouveau hall de la gare Saint-Jean

Le hall 3 de la gare de Bordeaux Saint-Jean est ouvert depuis ce vendredi matin. La gare est désormais accessible par le quartier Belcier.

Le 2 juillet prochain, la ligne à grande vitesse sera mise en service et mettra Paris à 2H05 de Bordeaux. D'ici là, la gare se prépare à l'évènement. Après l'ouverture du hall 1 historique complètement rénové et modernisé, c'est désormais un nouveau hall qui ouvre au public ce vendredi matin. Situé dans le quartier Belcier, le hall 3 constitue un nouvel accès pour les voyageurs. Il est associé à un parking qui offre 850 places sur 6 niveaux et des arrêts minute pour 70 voitures en sous-sol. A noter qu'un autre parking de 750 places est prévu pour 2019.

Le hall 3 va abriter aussi 1800 mètres carrés de commerces et de services : tabacs, journaux, restauration rapide et même un caviste et une supérette.