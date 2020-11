Bordeaux : le réseau TBM s'adapte durant le confinement, moins de tramways en soirée et le week-end

Le réseau Transports Bordeaux Métropole adapte son offre au deuxième confinement à partir de ce jeudi 12 novembre. La population dans les tramways et les bus a en effet baissé. Le première semaine du confinement, la fréquentation "se situait en moyenne à près de 45% de validations par rapport à la semaine équivalente en 2019 avec une baisse très significative samedi et dimanche et en soirée", précise TBM.

La fréquentation est toutefois variable d'une ligne à l'autre. Par exemple, la ligne A reste très utilisée alors que la ligne B, qui dessert notamment des campus universitaires, observe la baisse la plus importante. Le réseau maintient ainsi la circulation de l’ensemble des bus et tramways jusqu’à minuit tous les jours mais la fréquence des passages sera donc réduite.

Moins de tramways en soirée et le week-end

En ce qui concerne les tramways, les lignes A, B et C ne circuleront pas aussi souvent la semaine durant la soirée ainsi que le week-end et les jours fériés. Il n'y a pas de modifications en revanche pour la ligne D du lundi au vendredi.

À partir de 19h30 : fréquence toutes les 10 minutes (20min sur les antennes)

À partir de 21h30 : fréquence toutes les 15 minutes (30 min sur les antennes)

Le week-end et jours fériés : circulation en horaires d'été sur toutes les lignes de tram. Réduction des fréquences en soirée sur les lignes A, B, et C.

Les parcs relais seront par ailleurs fermés une heure après la fin de circulation du réseau.

Les bus seront également moins nombreux samedi, dimanche et jours fériés puisqu'ils circuleront aussi en horaires d’été. La circulation sera normale le reste de la semaine. Il y aura toutefois des exceptions pour les Corol 31 et 37 le samedi et les lianes 8 et 11 le dimanche. Les détails sont sur le site de TBM. Il n'y aura pas non plus de "Bat3", les navettes fluviales, le week-end et jours fériés.

Enfin, certains agences seront fermées à Gambetta, Arts et Métiers et gare Saint-Jean. Quinconces et Buttinière resteront ouvertes.

"Cette nouvelle offre tient compte du maintien de l’activité professionnelle, des déplacements des scolaires et des horaires nécessaires aux déplacements du personnel soignant", assure le réseau TBM.