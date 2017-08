Bordeaux : le stationnement devient payant quartier Belcier, près de la Gare St Jean

Dans une soixantaine de rues entre les boulevards, les quais et la gare St Jean, il faut payer pour stationner à partir de ce vendredi 1er septembre. L'objectif de la municipalité reste de passer d'ici 2020 en stationnement payant tous les quartiers à l'intérieur des boulevards.

Le stationnement payant s'étend à Bordeaux : à partir ce de premier septembre, , il vous faut aussi payer lorsque vous vous garez quartier Belcier, entre le quai de Paludate, la gare St Jean, et le boulevard Jean-Jacques Bosc. Une soixantaine de rues sont concernées , soit 1 300 nouvelles places payantes ..La ville continue la chasse aux voitures-ventouses, celles qui restent là toute la journée et empêchent les autres de trouver une place.

Cliquez et zoomez pour voir les rues concernées

Même avec des tarifs préférentiels pour les résidents, le stationnement payant n'est jamais très populaire.

D'autres résidents voient au contraire d'un bon oeil l'arrivée des parcs-mètres, qui vont selon eux libérer des places

Les gens qui prennent le tram, qui vont à la gare, se garent ici, et ça, c'est pénible. S'ils doivent payer, ils ne viendront plus" - Julia habite une impasse, à deux pas de la ligne C et elle loue une place de parking