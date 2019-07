Bordeaux : le théâtre des Beaux-Arts victime collatérale de l'incendie du parking des Salinières

Bordeaux, France

Plus un tram ne passe devant le théâtre des Beaux-Arts à Bordeaux. Les stations de tram de la ligne C Tauzia et Sainte-Croix, toutes deux fermées au public depuis l'incendie du parking des Salinières, ne desservent plus le théâtre.

Selon Loïc Rejouan, directeur du théâtre, une perte de chiffre d'affaires de 47% a été enregistrée le mois dernier par rapport à juin 2018. Une perte qu'il explique en partie par la fermeture du tramway de la ligne C : "c'est un tramway qui est très pris par nos spectateurs. Je ne dis pas que c'est totalement dû au tramway, mais c'est les retours qu'on a des gens, qui nous disent que _c'est trop compliqué de venir chez nous_... ". Un taux d'annulation "jamais vu" pour ce théâtre, avec une moyenne de 10 réservations annulées par soir.

Des travaux également prévus rue Peyronnet et Beaux Arts

Le théâtre n'est également plus accessible en voiture depuis ce lundi 8 juillet. Les rues Peyronnet et Beaux-Arts, qui desservent le théâtre, seront fermées jusqu'à la fin du mois d'août. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre de la construction du réseau de chaleur du quartier Bordeaux-Saint Jean Belcier.

La rue Peyronnet n'est plus accessible en transports à partir des quais. © Radio France - Alexandra Sirgant

Pour le directeur du théâtre, " faire démarrer des travaux aussi importants au même moment que l'interruption du tramway, c'est la cerise sur le gâteau ! ".

Les habitants du quartier se désolent également de ne pas avoir été prévenus plus tôt par Bordeaux métropole, responsable du chantier.