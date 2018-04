Des travaux de maintenance vont perturber la circulation des tramways à Bordeaux sur la ligne C entre les stations Gare Saint-Jean et la place des Quinconces du lundi 16 au jeudi 19 avril inclus. La TBM met en place des bus de substitution.

Bordeaux, France

Mis en service il y a quinze ans, le tramway de Bordeaux a besoin de se refaire une santé. Après les travaux nocturnes sur la ligne B qui ont pris fin vendredi 13 avril, de nouvelles perturbations sont à prévoir à partir de lundi.

La circulation des trams sera totalement interrompue sur la ligne C entre les stations Gare Saint-Jean et Quinconces, jour et nuit, jusqu'au jeudi 19 avril inclus.

Les travaux de maintenance sur la ligne C du tramway bordelais. - TBM

"En pleine vacances de Pâques ? Ce n'est pas très judicieux..."

Malgré des bus de substitution toutes les 5 minutes, certains Bordelais grincent des dents, surtout qu'un nouvel épisode de grève à la SNCF est prévu mercredi et jeudi, ainsi qu'une grève à Air France mardi et mercredi.

Gare St-Jean et Quinconces, c'est le trajet que je fais le plus souvent, je travaille à la gare, donc ça va vraiment pas être pratique pour moi, c'est insupportable, il y a toujours des problèmes, et ça va faire plein de bouchons puisque les bus vont remplacer les trams...

La TBM mène un chantier de rénovation pour remplacer une partie des rails d'alimentation par le sol place Bir-Hakeim, côté Cours Victor Hugo.